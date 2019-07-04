Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 254,60 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 254,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 415,00 lira, Cumhuriyet altını 1.697,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 254,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|256,00
|256,20
|254,40
|254,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.687,00
|1.708,00
|1.676,00
|1.697,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|233,50
|237,50
|232,00
|236,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.649,00
|1.669,00
|1.638,00
|1.658,00
|Yarım Ziynet
|824,00
|834,00
|819,00
|829,00
|Çeyrek Ziynet
|412,00
|417,00
|410,00
|415,00
Kaynak: AA
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