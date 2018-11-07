Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 azalışla 212,30 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 azalışla 212,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 347,00 lira, Cumhuriyet altını 1.419,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 düşüşle 212,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 212,30 212,50 212,10 212,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.399,00 1.420,00 1.398,00 1.419,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 193,60 197,60 193,50 197,50
Lira(Tam) Ziynet 1.367,00 1.387,00 1.366,00 1.386,00
Yarım Ziynet 684,00 694,00 683,00 693,00
Çeyrek Ziynet 342,00 347,00 342,00 347,00

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