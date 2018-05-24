Kapalıçarşı'da Altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 azalışla 198,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 azalışla 198,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 326,00 lira, Cumhuriyet altını 1.330,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 düşüşle 198,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|200,60
|200,80
|198,60
|198,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.322,00
|1.343,00
|1.309,00
|1.330,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|183,00
|187,00
|181,00
|185,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.292,00
|1.317,00
|1.279,00
|1.304,00
|Yarım Ziynet
|649,00
|659,00
|642,00
|652,00
|Çeyrek Ziynet
|324,00
|329,00
|321,00
|326,00