Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 artışla 177,70 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 artışla 177,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 291,00 lira, Cumhuriyet altını 1.189,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 177,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 175,100 175,30 177,50177,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.154,00 1.173,00 1.170,001.189,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 159,70 163,70162,00166,00
Lira(Tam) Ziynet 1.128,00 1.150,00 1.143,001.166,00
Yarım Ziynet 565,00 575,00 573,00583,00
Çeyrek Ziynet 282,00 287,00

286,00291,00

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