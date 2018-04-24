Kapalıçarşı'da Altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 174,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 174,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 287,00 lira, Cumhuriyet altını 1.169,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 174,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|174,30
|174,50
|174,60
|174,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.148,00
|1.167,00
|1.151,00
|1.169,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|159,00
|163,00
|159,00
|163,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.123,00
|1.143,00
|1.124,00
|1.147,00
|Yarım Ziynet
|561,00
|571,00
|563,00
|573,00
|Çeyrek Ziynet
|281,00
|286,00
|282,00
|287,00