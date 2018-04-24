Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 174,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 174,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 287,00 lira, Cumhuriyet altını 1.169,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 174,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 174,30 174,50 174,60174,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.148,00 1.167,001.151,001.169,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 159,00163,00159,00163,00
Lira(Tam) Ziynet 1.123,001.143,001.124,001.147,00
Yarım Ziynet 561,00571,00563,00573,00
Çeyrek Ziynet 281,00286,00282,00287,00

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