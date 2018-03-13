Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,42 artışla 164,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,42 artışla 164,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 270,00 lira, Cumhuriyet altını 1.103,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,42 yükselişle 164,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 162,30 162,50 164,60 164,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.070,00 1.087,00 1.085,00 1.103,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 148,00 152,00 150,00 154,00
Lira(Tam) Ziynet 1045,00 1.065,00 1.060,00 1.081,00
Yarım Ziynet 522,00 532,00 530,00 540,00
Çeyrek Ziynet 261,00 266,00 265,00 270,00

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