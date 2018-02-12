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Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 161,70 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 161,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 265,00 lira, Cumhuriyet altını 1.082,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 161,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 161,60 161,80 161,50 161,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.065,00 1.082,00 1.064,00 1.082,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 147,00 151,00 147,00 151,00
Lira(Tam) Ziynet 1.041,00 1.061,00 1.040,00 1.060,00
Yarım Ziynet 521,00 531,00 520,00 530,00
Çeyrek Ziynet 260,00 265,00 260,00 265,00

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