Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 artışla 156,30 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 256,00 lira, Cumhuriyet altını 1.046,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 156,30 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 155,80 156,00 156,10 156,30 Cumhuriyet Ata Lira 1.027,00 1.044,00 1.029,00 1.046,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 142,00 146,00 142,00 146,00 Lira(Tam) Ziynet 1.003,00 1.023,00 1.005,00 1.025,00 Yarım Ziynet 502,00 512,00 503,00 513,00 Çeyrek Ziynet 251,00 256,00 251,00 256,00