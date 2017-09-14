Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 147,40 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 986,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 147,40 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,00 147,20 147,20 147,40 Cumhuriyet Ata Lira 969,00 985,00 970,00 986,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,00 138,00 134,20 138,20 Lira(Tam) Ziynet 947,00 966,00 948,00 967,00 Yarım Ziynet 472,00 482,00 474,00 484,00 Çeyrek Ziynet 236,00 241,00 237,00 242,00