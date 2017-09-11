Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,35 azalışla 146,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 977,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 146,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,80 148,00 145,80 146,00 Cumhuriyet Ata Lira 974,00 990,00 961,00 977,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,50 138,50 133,00 137,00 Lira(Tam) Ziynet 952,00 971,00 939,00 958,00 Yarım Ziynet 476,00 486,00 469,00 479,00 Çeyrek Ziynet 238,00 243,00 235,00 240,00