Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılıyor (1)
08.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:19
KAPALIÇARŞI Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da ziyarete açılacağını açıkladı.
KAPALIÇARŞI Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da ziyarete açılacağını açıkladı.
- İstanbul
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş çarşının Kalpakçılar Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, "23 Mart itibariyle sadece esnafımızı 2 kapıdan alarak bugünlere kadar geldik. Kapalıçarşı'yı 1 Haziran'da ziyarete açacağız" dedi.Çarşının 21 kapısının açılmayacağını belirten Kurtulmuş, "10-11 kapıyı açacağız ve ziyaretçileri kontrollü bir şekilde içeri alacağız" diye konuştu.
- İstanbul
Kaynak: DHA