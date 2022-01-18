Kapalı yola giren otomobil kanala düştü: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapalı yola giren otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Kapalı yola giren otomobil kanala düştü: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kapalı yola giren otomobilin kanala düşmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kapalı yola giren otomobilin kanala düşmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan Kemal A. idaresindeki otomobil, trafiğe kapalı olan yolda bulunan kanala düştü. Ters dönen otomobilde, sürücü Kemal A., yolcu olarak bulunan Ayşe A. ve Vahit E. sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılardan Ayşe A. ve Vahit E. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Kemal A. ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kapalı yola giren otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Kapalı yola giren otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Kapalı yola giren otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Kapalı yola giren otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Kapalı yola giren otomobil kanala düştü: 3 yaralı

15 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı! Otomobili takla atan genç, feci şekilde can verdi

15 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı! Otomobili takla atan genç, feci şekilde can verdi

 Yangın çıkan apartmanın asansöründe mahsur kalıp ölen genç, orman yangınlarını söndürmek için gönüllü olmuş

Yangın çıkan apartmanın asansöründe mahsur kalıp ölen genç, orman yangınlarını söndürmek için gönüllü olmuş

 Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, yoldan geçen arabanın altında kaldı

Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, yoldan geçen arabanın altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Sakarya, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title