Kapalı spor salonunun yıkımına başlandı
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Kapalı spor salonunun yıkımına başlandı

Kapalı spor salonunun yıkımına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzun yıllar atıl durumda bulunan kapalı spor salonunun yıkımına başlanıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzun yıllar atıl durumda bulunan kapalı spor salonunun yıkımına başlanıldı.

Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan ve geçtiğimiz aylarda yıkılması için hurda karşılığında ihaleye çıkan kapalı spor salonu hakkında konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Uzun zamandır kullanılmayan ve duvarlarında çatlaklar oluşan kapalı spor salonumuzun İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yıkılmasına başlanıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde temizlenen alanda tekrardan kapalı spor salonu yapılması için çalışmalar başlanacak. İlçemize modern bir spor merkezi kazandıracağız. Yeni kapalı spor salonumuzun müjdesini Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu, Pazaryeri ilçemizi ziyaretinde Gençlik Merkezimizin açılışı sırasında vermişti. Projemize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu'na, Bilecik Milletvekilimiz Sayın Selim Yağcı'ya, AK Parti Bilecik İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a, ilçe başkanımız İsmail Soydan'a, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Yasin Özdemir'e ve emeği geçen bütün bürokratlarımıza ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kapalı spor salonunun yıkımına başlandı
Kapalı spor salonunun yıkımına başlandı
Kapalı spor salonunun yıkımına başlandı
Kapalı spor salonunun yıkımına başlandı
Kapalı spor salonunun yıkımına başlandı
Kapalı spor salonunun yıkımına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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