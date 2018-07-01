Kapalı Sınav Salonunun Kapısı Önünde Umutla Bekledi

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmek için sınav salonuna geç gelen aday, sınav salonunun kapılarının kapanmasına rağmen sınava alınma umuduyla beklemeye devam etti.

Bu yıl ilk defa üniversiteye girişte uygulanan YKS için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri salonlara geldi. Sınava girecek adaylar polisler tarafından aranırken, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi. Adayların üzerilerinde bulunan anahtar, çakmak, telefon, kol saati, madeni para, peçete ve kağıt gibi eşyalar içeriye alınmadı. Sınava girmek için Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine gelen Emrah Büyükbektaş, salon kapılarının 10: 00 itibariyle kapanması nedeniyle sınava giremedi. Giriş saatini birkaç dakikayla kaçıran genç üzüntü içerisinde salon kapısı önünde beklemeye başladı. Sınav salonuna giremeyen genç yetkililerin sınava almaları yönünde çabalarda bulundu fakat, çabalarından sonuç alamadı. Israrlarından ve beklemekten sonuç alamayan genç 20 dakika kadar sınav salonunun önünde bekledikten sonra sınav salonundan ayrıldı.

"Erken gelmemek isterken geç kaldı"

Sınav salonuna erkenden gelmemek istediği için ve saati olmadığından dolayı sınav giriş saatini kaçırdığını belirten Emrah Büyükbektaş"Sınav geç kaldım, artık yapacak bir şey yok. Artık seneye kaldı. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Saat olmadığı için sınava geç kaldım. Evde de kimse yoktu. Uyuya kalmadım ama biraz erken gitmemek için erken gelmedim. O yüzdende biraz benim hata oldu" dedi.

Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileler ise dışarıda Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Saat 10.15'te başlayan ve 135 dakika süren sınavda adaylara 160 soru soruldu. - SİVAS