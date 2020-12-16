Kapalı pazaryerini güneş enerji santraline çevirdiler
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Kapalı pazaryerini güneş enerji santraline çevirdiler

16.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:30
Kapalı pazaryerini güneş enerji santraline çevirdiler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi (GES) projesi ile belediyeye her yıl 100 bin TL gelir sağlanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi (GES) projesi ile belediyeye her yıl 100 bin TL gelir sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında ilçedeki pazar yerinin çatısına kurulan güneş panelleri ile pazar yeri adeta santrale çevrildi.

İlçede kapalı pazar yeri üzerinde GES panel kurulumunun başladığını ve kısa bir zaman içerisinde belediyeye katkı sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Çöl, GES projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Çöl proje ile yıllıkı belediyenin 100 bin TL kara geçirileceğini kaydederek, "

Kapalı pazaryeri üzerinde GES ile elektriğimizi üreteceğimiz projenin çalışmaları başladı. Yaklaşık bir ay içerisinde hazırlanacak olan proje ile Belediyemize ait enerjinin yüzde 25'ini buradan karşılamış olacağız. GES ile birlikte buradan elde edeceğimiz aylık 100 bin liralık bir karımız olacak. Bu projeye ek olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzden aldığımız diğer bir enerji alanımıza da GES projesini hayata geçirmek için arkadaşlarımız işlemlerini bütün hızıyla sürdürmektedirler. Kapalı pazar yerinin üstüne kurduğumuz güneş enerji sistemi santralimiz Sandıklı Belediyesi olarak ilk olması sebebiyle önem arz etmektedir. Enerjisini üreten, ürettiği enerjiyi kendisi kullanabilen ve bunu ilçemize fayda olarak yansıtabilen bir belediye olmanın mutluluğunu duymaktayım. Tüm Sandıklı halkına hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kapalı pazaryerini güneş enerji santraline çevirdiler
Kapalı pazaryerini güneş enerji santraline çevirdiler
Kapalı pazaryerini güneş enerji santraline çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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