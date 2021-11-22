YALOVA (Habermetre) - KAPALI PAZARYERİ'NİN ASFALT YÜZEYİ YENİLENİYOR

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, pazarcı esnafından gelen talepler doğrultusunda başlatılan asfalt yüzeyi çalışmalarını yerinde inceledi. Yalova Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, pazarın kurulmadığı günlerde yapılacak. Böylelikle pazarcı esnafı da mağduriyet yaşamamış olacak. Bir mağduriyeti daha çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Vekili Tutuk; "Kapalı pazaryerinde bulunan esnaflarımızın taleplerini her fırsatta dinliyoruz. Kendileri bizlere yaşamış oldukları mağduriyetleri ilettiler ve asfalt yüzeyinin yapılmasını istediler. Yapacağımız yeni asfalt yüzeyiyle bir sorunu daha çözmüş olacağız. Böylelikle pazarımızda su birikintileri ve kötü kokunun önüne geçeceğiz. Çalışmalarda ise esnafımızı mağdur etmeden sürdürerek pazarın kurulmadığı günlerde devam edeceğiz" dedi.

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