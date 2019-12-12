Kapalı pazaryeri açık otopark alanı düzenleme çalışmaları başladı

12.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:26

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla bir süre önce Kapalı Pazaryerinde başlatılan iyileştirme çalışmaları çerçevesinde, açık otopark alanı yeniden düzenlendi. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanan otopark alanını, trafiğin yoğun olduğu Pazar ve Pazartesi günleri alışverişe gelen vatandaşlar ücretsiz olarak kullanacak.



Nevşehir Belediyesi tarafından, İbrahim Paşa Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazaryerinde yapılan iyileştirme çalışmaları çerçevesinde, belediye ekipleri ilk olarak pazarın açık otopark alanını yeniden düzenledi. Zemin iyileştirmesi yapılarak mıcır dökülen açık otopark alanına pazarın açık olduğu günlerde alışverişe gelen vatandaşlar araçlarını bırakabilecek.



Yapılan düzenleme ile daha önce Pazar ve Pazartesi günleri bölgede rastgele araç parkları nedeniyle trafikte yaşanan aksaklıklar da önlenmiş oldu. Açık oto park alanına ayrıca bundan sonra pazar esnafları araçlarını bırakmayacak. Esnaflar kendileri için ayrılan bölümde araçlarını park ederek alışveriş için gelen vatandaşlar için daha fazla park alanı bırakılmasına imkan sağlayacak.



Otopark konusunda pazar yerinin önemli bir sorununu çözen Nevşehir Belediyesi ekipleri önümüzdeki günlerde kapalı pazaryeri içerisinde çalışmalarını yoğunlaştıracak. Pazaryerinin havalandırma problemini çözecek olan ekipler Peynir Pazarını ise daha modern bir hale getirecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA