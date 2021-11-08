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Kapalı pazarda boya ve işaretleme çalışmaları yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kapalı pazarda boya ve işaretleme çalışmaları yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından kapalı pazar alanında gerçekleştirilen çalışmalar ile pazarın daha güzel hale getirilmesi planlanıyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından kapalı pazar alanında gerçekleştirilen çalışmalar ile pazarın daha güzel hale getirilmesi planlanıyor.

Kenttin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında kapalı pazarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında zeminde bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, gerekli boya ve işaretleme çalışmalarını da yerine getirdi. Pazarda yer alan bütün kepenklerin tek tip renk boya ile yenileneceği çalışmalar kapsamında dükkanlar da bakım ve onarımdan geçecek. - BİLECİK

Kapalı pazarda boya ve işaretleme çalışmaları yapıldı

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