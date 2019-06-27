Kapalı pazar yeri için ortak akıl

Mudanya'nın trafik ve ulaşım sorununa kalıcı bir çözüm arayan Mudanya Belediyesi, dolgu alanında bulunan kapalı pazar yerinin taşınması kararını kent dinamikleriyle masaya yatırdı.

Mudanya Belediyesi özellikle hafta sonları yaşanan trafik sorununa kalıcı çözüm bulmak amacıyla, imar planlarında turizm alanı olarak geçen dolgu alanındaki kapalı pazar yerinin ilçe sınırları içerisinde farklı bir bölgeye taşınması için çalışma başlattı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 'ortak akıl, birlikte yönetim' ilkesi gereği hayata geçirdiği proje demokrasisi geleneğinden hareketle, bu kez kapalı pazar yerinin, ardından da bölgedeki diğer belediye hizmet binalarının taşınarak Myrleia Antik Kenti kalıntılarının bulunduğu alanın arkeopark müze olarak turizme kazandırılmasını gündeme getirdi.

Kapalı pazar yerinin, Mudanya'ya en çok ziyaretçinin geldiği Pazar günü yerine Perşembe günleri hizmet vermesi kararı alınmasının ardından Mudanya trafiği rahatlarken, ulaşım sorununa kalıcı bir çözüm arayan Mudanya Belediyesi, kent dinamikleriyle bir araya geldi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; pazar esnafı, bağlı bulundukları odaların temsilcileri, mahalle muhtarlarının yanı sıra Mudanya Kent Konseyi'nin yöneticileri ve bileşenleri katıldı. Gerek kıyafet pazarını hafta sonu kullanan Mudanyalılardan gelen talep doğrultusunda, gerekse turizm alanında bulunan pazar yerinin haftanın her günü hizmet verebileceği farklı bir bölgeye taşınması için gerekli çalışmalara başladıklarının altını çizen Başkan Türkyılmaz, "Trafiğin yoğun olduğu ana arterler üzerinde bulunan pazar yerleri sebebiyle karayolunun kapasitesinin düştüğü ve trafik akışının yavaşladığı görülmekte. Bu nedenle kıyafet pazarının Pazar günü değil, hafta içi Perşembe günü kurulması kararı almıştık. Ancak sadece gün değişikliği değil, turizm alanında bulunan Pazar yerinin haftanın her günü hizmet verebilmesi için başka bir bölgeye taşınmasıyla soruna kalıcı bir çözüm bulabileceğiz. Bunun için de Ömerbey Mahallesinde bulunan 6 bin metrekarelik bir alanı, otoparkıyla birlikte yeni bir pazar alanına dönüştürme çalışmalarına başladık. Bunun öncesinde de proje demokrasisi geleneğimizi işletmemiz gerekiyor. Hep birlikte karar verecek, kentimizin en büyük sorunu olan trafik ve ulaşım problemini çözerken, aynı zamanda kentsel ve tarihi değerlerimizi de koruyacağız" dedi.

Mudanya'nın ilk kurulduğu yer olan Myrleia Antik Kenti kalıntılarının bulunduğu alanda belediyeye ait olan hizmet birimlerinin de Pazar yeri ile birlikte aşamalı olarak kaldırılacağını belirten Başkan Türkyılmaz, "Burası arkeopark müze olarak hizmet verecek. Küçük Sanayi Sitesi de kalkacak, şehir dışına taşınacak. Turizm bölgesinde ticaret olmaz. Zamanında plan değişikliği yapılmış, pazar yerinin bu bölgeden taşınması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA