Kapalı pazar 17 günlük kısıtlama öncesi son kez kurulacak
Bilecik'te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar 17 günlük kısıtlama öncesi son kez kurulacak.
Bilecik'te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar 17 günlük kısıtlama öncesi son kez kurulacak.
Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Pazartesi günleri hizmet veren, Hürriyet Mahallesi kapalı pazarımız tam kapanma süreci sebebiyle 29 Nisan Perşembe günü hizmet verecektir. 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında bütün pazarlar kapalı olacaktır" denildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı