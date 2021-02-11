Kapalı ortamlardaki virüsleri yüzde 99 temizliyor

Profesyonel hava temizleme sistemleri markası Froumann, virüslere karşı medikal maske kadar koruyucu olma özelliğine sahip 5 farklı modelde ürettiği cihazların, kapalı ortamlardaki virüsleri yüzde 99 oranında temizleyip filtrelediğini duyurdu.

Kapalı ortamlarda güvenli nefes alanı oluşturulmasını ödemeyi hedefleyen marka, 100 metrekareden 300 metrekareye kadar, farklı büyüklüklerdeki mekanlar için geliştirilmiş olan hava temizleme sistemleriyle, cihazların kolay taşındığını ve konforlu olduğunu bildirdi.

Farklı büyüklükteki kapalı mekanlar için tasarlanan cihazlarda, çocuk kilidi, uzaktan kumanda ile kontrol, filtre doluluk göstergesi ve odalar arası taşınabilme gibi özelliklerinin bulunduğu aktarıldı.

Sadece evlerde değil okul, hastane ve postane gibi kamuya açık alanlarda da etkili hava temizliğinin sağlandığı vurgulandı. Cihazların, montaj gerektirmediği ve herhangi bir havalandırma sistemine bağlı olmadan kullanılabildiği belirtildi.

"ORTAMIN HAVASINDAKİ KOKULARI VE BİLEŞENLERİ YOK EDİYOR"

Açıklamanın devamında, "Alman Inovaring GmbH şirketi tarafından sağlanan teknolojik teknik çözümlerle Avrupa Birliği standartları ve normlarına göre Alman mühendisliği ile tasarlanmış olan Froumann, özel geliştirilmiş çoklu filtre sistemi sayesinde bulunduğu ortamın havasını tüm zararlı bakterilerden, virüslerden, tozdan, kimyasal hava kirleticilerden ve hoş olmayan kokulardan temizliyor. Virüs üzerinde etkinliği kanıtlanan ve Avrupa Alerji Araştırma Merkezi (ECARF) tarafından da onaylanan ilk Türk markası olan Froumann tasarımlarında H14 HEPA filtre sayesinde havadaki 0,3 mikron ve daha büyük tüm partikülleri ultra hassas filtreleme yaparak, yüzde 99,97 verimlilikte tutma özelliğine de sahip. Aktif karbon filtre ile ortam havasındaki kokuları ve uçucu organik bileşenleri (VoC) yüzde 99 oranında azaltıp, ortam havasını nefes hizasından çekme özelliği ile de dünyada bir ilktir" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kovid-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda yapılan testlerle SARS CoV-2 virüsünü yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle de kanıtlayan ilk marka olma özelliğine de sahip bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı