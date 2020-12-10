Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza

10.12.2020 07:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 07:55
Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza

BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye polisin yaptığı baskında, içeride oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesildi.

BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye polisin yaptığı baskında, içeride oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesildi. Müşterilerin ön kapısı kilitli kıraathaneye, arka kapıdan girdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi, 2. Aygün Sokak'taki bir kıraathanenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kıraathaneye baskın yaptı. Ekipler, giriş kapısı asma kilitle dışarıdan kitli olan kıraathanenin bir kapısı daha olduğunu belirledi. Ekiplerin bu kapıyı çalması üzerine içerideki bir kişi kapıyı açtı. Kıraathaneyi denetleyen ekipler, iş yeri sahibi Ayhan A. ile birlikte toplam 10 kişinin içeride olduğunu tespit etti. 10 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 31 bin 500 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

İlgili Haberler

Kapalı olması gereken kıraathanede kumara 25 bin lira
Kapalı olması gereken kıraathanede kumara 25 bin lira
Son dakika haberleri: İnternet kafede oyun oynarken yakalandılar; 47 bin TL ceza uygulandı
Son dakika haberleri: İnternet kafede oyun oynarken yakalandılar; 47 bin TL ceza uygulandı
Karantinada olması gereken 10 kişi semt pazarında yakalandı
Karantinada olması gereken 10 kişi semt pazarında yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Öykü Çelik Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Fatih Terim Sinan Gümüş Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 07:55:52. #1.14#
title