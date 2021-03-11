Kapalı olması gereken kıraathanede 28 kişi yakalandı
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Kapalı olması gereken kıraathanede 28 kişi yakalandı

11.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:59
Kapalı olması gereken kıraathanede 28 kişi yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu belirlenen bir kıraathaneye polisin düzenlediği baskında toplam 28 kişiye 88 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu belirlenen bir kıraathaneye polisin düzenlediği baskında toplam 28 kişiye 88 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde pandemi dolayısı ile kapalı olması gerekirken faaliyette olan kıraathaneye polis ekipleri baskın gerçekleştirdi. Akyazı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince faaliyet gösteren kıraathanede; maske ve mesafe kuralını hiçe sayarak çay içip sohbet ettiği belirlenen 28 kişiye 88 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı. - SAKARYA

Kapalı olması gereken kıraathanede 28 kişi yakalandı
Kapalı olması gereken kıraathanede 28 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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