Son dakika haberleri | Kapalı olması gereken kahvehanede çay içen 14 kişiye polis baskını
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Son dakika haberleri | Kapalı olması gereken kahvehanede çay içen 14 kişiye polis baskını

Son dakika haberleri | Kapalı olması gereken kahvehanede çay içen 14 kişiye polis baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korona virüs kısıtlamalarını ihlal ederek kapalı olması gereken kahvehanede çay içerken polis ekiplerine yakalanan 14 kişiye, cezai işlem uyguladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korona virüs kısıtlamalarını ihlal ederek kapalı olması gereken kahvehanede çay içerken polis ekiplerine yakalanan 14 kişiye, cezai işlem uyguladı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesinde tam kapanma süreci doğrultusunda Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde denetimlerini gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ilçe merkezinde kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğunu belirledi. Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, kısıtlamaları ihlal eden 14 kişiyi çay içerken suçüstü yakaladı. Yakalanan 14 kişi hakkında ise korona virüs kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberleri | Kapalı olması gereken kahvehanede çay içen 14 kişiye polis baskını
Son dakika haberleri | Kapalı olması gereken kahvehanede çay içen 14 kişiye polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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