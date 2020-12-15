Kapalı olması gereken iş yerinde yemek yiyenlere 28 bin lira ceza

Eskişehir'de virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uyulmadan bir iş yerinde yemek yiyenlere cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uyulmadan bir iş yerinde yemek yiyenlere cezai işlem uygulandı.

Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Arifiye mahallesinde M.T.'ye ait iş yerinde 9 kişinin yemek yediğini tespit etti. Şahıslara toplamda 28 bin 350 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca M.T.'nin bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı