Kapalı olan esnafın işyerleri dezenfekte edildi
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Kapalı olan esnafın işyerleri dezenfekte edildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Pamukkale ilçe sınırları içinde yer alan işyerlerinde dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kapalı olan esnafın işyerleri dezenfekte edildi
04.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:51

Korona virüs tedbirleri kapsamında Pamukkale ilçe sınırları içinde yer alan işyerlerinde dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Denizli'de korona virüs salgını sonrası Pamukkale Belediyesi birçok alanda dezenfektasyon çalışmalarına başlamıştı. Vatandaşların uğrak noktası olan ve salgın nedeniyle bir süreliğine kapalı olan işyerleri normale dönüş süreciyle tekrar faaliyete başladı. Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırlarında yer alan işyerlerinin dezenfekte etti. Kalabalık mahalleler başta olmak üzere tüm mahallelerdeki işyerleri tek tek steril hale getiriliyor. Yapılan dezenfekte hizmeti nedeniyle memnun olduğunu dile getiren otel işletmecisi Mehmet Gün, "Yapılan dezenfektan işleminden dolayı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye ve tüm ekibine çok teşekkür ederim. Bu tür faaliyetler bizim içimizi rahatlatıyor" dedi. Türkiye'nin korona virüs ile önemli bir mücadele verdiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Devletimiz tüm gücüyle bu dönemde vatandaşlarımızın yanında oldu. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak ilk günden bu yana tüm imkanlarımızı halkımız için seferber ettik. İlk önceliğimiz her zaman halkımızın sağlığı oldu. Kamu kurumları, camiler, okullar ve halkımızın kullandığı pazar yerleri, sokak ve caddelerde dezenfekte işlemleri gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren kiracılarımızdan bu dönemde kira ve bu döneme ait ilan ve reklam vergilerini de almadık. Uzun süre sonra faaliyete geçen berber, bayan kuaförü ve güzellik salonlarının dezenfektesini de ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecek. Biz Pamukkale Belediyesi olarak çalışmalarımızı sevgi, emek ve güvenle yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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