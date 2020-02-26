"Kapalı mülteci kampı" istemeyen Yunanların protestoları sürüyor

26.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:14

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda (Hios), hükümetin "kapalı mülteci kampı" kararına itiraz eden bir grup, gösteriler nedeniyle adaya sevk edilen güvenlik güçlerinin kaldığı oteli bastı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sakız kent merkezinde gerçekleştirilen protestonun ardından bir grup, polislerin kaldığı otele gitti ve kapıları kırarak odalara girdi.

Polisleri darp eden saldırganlar, ekipmanlarına da zarar verdi.

İhbar üzerine otele gelen çevik kuvvet ekiplerinin gaz kullanarak müdahale ettiği olaylarda 9 polis yaralandı.

Öte yandan, Midilli ve Sakız adalarında kapalı kamp kararına itiraz eden ada sakinlerinin dün akşamdan bu yana süren gösterilerinde, eylemciler ile emniyet güçleri arasında zaman sert çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Çıkan olaylarda 52 polis ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Midilli'de, kapalı kamp inşasının planlandığı Kavaklı bölgesinde de yollara barikat kuran göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmaların zaman zaman devam ettiği kaydedildi.

Kapalı kamp istemeyen askerler silah bıraktı

Öte yandan, kapalı mülteci kampı kararı ve adaya takviye polis birliklerinin sevk edilmesine itiraz eden Sakız Adası ulusal muhafız birliklerinin Ada'daki 96. Tugay'a giderek protesto amacıyla silahlarını teslim ettiği öğrenildi.

Bu arada, eylemlere destek veren Kuzey Ege Eyalet Başkanlığının grev çağrısıyla adalardaki dükkan ve iş yerleri gün boyu kepenklerini kapalı tuttu.

Yunanistan'da hükümet, yeni mülteci kanunu kapsamında, Midilli'deki Moria kampıyla Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa etmeyi planlıyor.

Ada sakinleri ise kapalı kamplara, kalıcı olacağı endişesiyle karşı çıkıyor.

Kaynak: AA