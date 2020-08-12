Kapalı mekanlara olan güven hava temizleme cihazları ile artıyor
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Kapalı mekanlara olan güven hava temizleme cihazları ile artıyor

Yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 97'si açık alanlardaki havanın daha temiz olduğunu düşünüyor.

Kapalı mekanlara olan güven hava temizleme cihazları ile artıyor
12.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:55

Yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 97'si açık alanlardaki havanın daha temiz olduğunu düşünüyor. Pandemi öncesi her 4 kişiden sadece 1'i kapalı mekanlarda hava temizleme cihazlarının olup olmadığına dikkat ederken; pandemi sonrasında ise 4 kişiden 3'ü cihazların varlığına dikkat etmeye başladı.

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte AVM'ler 11 Mayıs'ta, restoranlar, kafeler ve oteller 1 Haziran'da, düğün salonları, sinema ve tiyatrolar da 1 Temmuz itibariyle kapılarını açtı. Pandemi dönemiyle birlikte genel hijyene normale göre daha çok dikkat etmeye başladığımız için tüketicilerin kapalı ortamlarla ilgili endişeleri de daha çok temiz ve kaliteli hava odaklı olmaya başladı. Hava temizleme sistemleri alanında 34 yıllık deneyimli Bomaksan'ın Future Bright araştırma şirketine yaptırdığı araştırma, toplumun 'dışarıdan' gelen havanın daha temiz ve taze olduğu algısının güçlü olduğunu, 'dışarıdan' hava sirkülasyonun zor olacağı kapalı mekanlarda ise Hava Temizleme Cihazlarına (HTC) olan ilgi ve beklentinin arttığını gösteriyor.

DIŞARIDAN GELEN HAVA HALA EN GÜVENİLİR

Gerek ev dışında gerekse tüketim kanallarını ziyaret ederken kapalı alanlarda bulunma davranışlarının değerlendirilmesi araştırmasına göre, her 3 kişiden 1'i kapalı mekan havasının kalitesini ortamdaki 'Havanın temiz olması' ile eş değer görüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 68'i kapalı mekanlarda virüs yayılımını engelleyici önlemlerin alındığını düşünmüyor. En etkili çözüm olarak ise 'gözle görülür biçimde yerleştirilmiş olan son teknoloji hava temizleme cihazlarının var olması' görülüyor. Pandemi öncesi her 4 kişiden sadece 1'i kapalı mekanlarda Hava Temizleme Cihazlarının olup olmadığına dikkat ederken; pandemi sonrasında ise 4 kişiden 3'ü cihazların varlığına dikkat ettiğini söylüyor.

KLİMA SOĞUTUCU, HTC TEMİZLEYİCİ

Katılımcıların yüzde 64'ü klima ve Hava Temizleme Cihazı (HTC) arasındaki farkı bildiğini belirtiyor. Ancak klima genel olarak tüketicilerin algısında 'soğutucu', HTC'ler ise 'temizleyici' olarak yer alıyor. Bu araştırmayı hava kalitesi konusunda pandemi sonrası gelinen farkındalık düzeyine dikkat çekmek için yaptıklarını söyleyen Bomaksan Genel Müdürü R. Bora Boysan sonuçları şöyle değerlendirdi: "Araştırmaya katılanların yüzde 96'sıyeni nesil, yetkililer tarafından onaylı hava temizleme cihazları olan yerleri gönül rahatlığıyla tercih edeceğini söylüyor. Klimanın ortamın havasını temizleme konusunda yetersiz olduğuna dair farkındalık pandemi sonrası daha da artmış durumda. Bomaksan olarak uzun yıllardır hava temizleyen, toz, gaz ve kirlerden arındıran sistemler geliştiriyor, bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısı ile hem bu konuda farkındalığın artmasından hem de yeni nesil, HEPA filtreli, ileri teknoloji HTC'lerin kapalı alanlar için yeni trend olmasından memnuniyet duyuyoruz. Çünkü soluduğumuz hava sağlığımız için düşündüğümüzden çok daha fazla önem taşıyor".

PORTATİF TEMİZ HAVA DOLABI GELİŞTİRDİ

Verilen bilgiye göre, Bomaksan'ın BOA AIR markasıyla, virüs ve bakterilerin hava yoluyla bulaşmasını minimize etmek ve sağlıklı kapalı mekanlar oluşturulmasına yardımcı olmak için geliştirdiği portatif Temiz Hava Dolabı, içerisinde bulunan sınıfının en yoğun aktif karbon filtresi ile VOC'leri ve kötü kokuları filtrelerken, sınıfının en yükseği olan H14 sınıfı HEPA Filtreler ile virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar ile PM2.5 partikülleri içerisinde hapsederek ister küçük ister büyük metrekarelik kapalı ortamlarda sürekli olarak temiz hava sağlıyor. Temiz Hava Dolapları, içerisinde bulunan 3 kademeli filtrasyon teknolojisi sayesinde 1 mikron altı partikülleri bile yüzde 99,995 verimlilikte yakalıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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