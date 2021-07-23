Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı kılındı
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Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı kılındı

Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde yer alan ve 20 Temmuz'da 47 yılın ardından yeniden ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı kılındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde yer alan ve 20 Temmuz'da 47 yılın ardından yeniden ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı kılındı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı olan, restorasyonun ardından 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı eda edildi.

Bilal Ağa Mescidindeki cuma namazına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazını, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramını birlikte kutladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin de kendilerine katıldığını söyledi.

Tatar, bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde kıldıklarını hatırlatarak, burada, Kıbrıs Türk halkının geleceği ve bu topraklardaki varoluş mücadelesiyle ilgili bütün dünyaya çok önemli mesajlar verildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Bugün bayramın dördüncü günü, Kapalı Maraş'ın da açılmasıyla birlikte Bilal Ağa Mescidinde cuma namazını kılmış bulunmaktayız, bu da ayrı bir huzur ve güzellik. Çünkü burası yıllar önce Bilal Ağa Vakfı, atalarımız ve ecdadımız tarafından kullanılmakta olan bir mescitti. Şu anda ilk kez, yıllardan sonra restore edilmesiyle burada, bu anlamlı günde cuma namazı kıldık. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde burada hep birlikte bu namazı kılmanın huzuru ve güzelliğini yaşıyorum. Bu mescidin restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum."

Maraş'taki hayatın da yavaş yavaş halka açıldığını söyleyen Tatar, Kapalı Maraş'ın açılım politikasının hem mağduriyetlerin giderilmesini hem de 47 yıldır kapalı olan bölgenin açılımını içerdiğinin altını çizdi.

Bilal Ağa Mescidinin 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.

Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı kılındı
Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı kılındı
Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı kılındı
Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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