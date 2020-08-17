Kapalı Maraş nerede, ne zaman açılacak? Kıbrıs'ın hayalet şehri Maraş neden kapalı?
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Kapalı Maraş nerede, ne zaman açılacak? Kıbrıs'ın hayalet şehri Maraş neden kapalı?

Kıbrıs savaşından önce tatil merkezi olarak turist akınına uğrayan, Maraş, yapılan antlaşmalar sonucunda büyük kısmı kapanmıştı. Bölgenin son dönemde açılması konusu gündem olunca Maraş neden kapalı? Kapalı Maraş nerede, ne zaman açılacak merak edildi.

Kapalı Maraş nerede, ne zaman açılacak? Kıbrıs'ın hayalet şehri Maraş neden kapalı?
17.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:24

Kapalı Maraş nerede sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kıbrıs'ın Gazimağusa şehrinde bulunan Kapalı Maraş bir dönem Kıbrıs'ın en önemli tatil beldelerinden biriydi. Peki, Kapalı Maraş nerede, ne zaman açılacak? Kıbrıs'ın hayalet şehri Maraş neden kapalı?

KAPALI MARAŞ NEDEN KAPALI?

Maraş veya Varoşa Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır.

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesindedir. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.

KAPALI MARAŞ NEREDE?

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi'ne alınmamaktadır.

Annan Planı'na göre kapalı Maraş, Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türk'lerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafında reddedilince, bu gerçekleşmedi

KAPALI MARAŞ NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yaptıkları ortak açıklamalar doğrultusunda Maraş'ta öncelikle bir envanter çalışması yürütüleceği ve ardından şehrin tekrar turizme açılacağı bildirilmiştir. Envanter çalışmalarında Kıbrıslı ekiplere Türkiye'den gelen uzmanların da yardım etmesi ve ortak yürütülecek bir çalışma sonucunda Maraş'taki taşınır ve taşınmaz mülklerin kayıtlarının tutanak altına alınması kararlaştırılmıştır. Maraş'ın altyapısının yenilenip, çevre düzenlemesi yapılarak yeniden inşa edilip turizme açılmasının maliyeti 10.000.000.000 dolar olarak öngörülmektedir.

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