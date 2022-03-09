Kapalı mağazayı kurşunlayan 2 şahıs gözaltına alındı - Haberler

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Kapalı mağazayı kurşunlayan 2 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kapalı mağazayı kurşunlayan 2 şahıs gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine kurşun yağdırıp kaçan 18 yaşından küçük 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine kurşun yağdırıp kaçan 18 yaşından küçük 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şal ve eşarp satışı yapan bir mağazanın gece saatlerinde önüne gelen 2 kişi, iş yerinin kapalı kepenklerine 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından tespit edilen ve 18 yaşından küçük oldukları belirlenen 2 şüpheli, olayın gerçekleştiği mağazanın yaklaşık 500 metre ilerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelileri ifadeleri alınmak üzere emniyete götüren polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kapalı mağazayı kurşunlayan 2 şahıs gözaltına alındı

Kapalı mağazayı kurşunlayan 2 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Ankara, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Haberler

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