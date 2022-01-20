Kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak ve Sakarya'da ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

ZONGULDAK (AA) - Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak ve Sakarya'da ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerdeki mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı 3 yerleşim yolunda çalışma yürütüyor.

Bolu'da 5 gündür etkili olan kar yağışının ardından 141 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 63 araç ve 116 personelle çalışmalar sürüyor.

Bartın'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı 26 köy yolunun açılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Ulus'ta 22, Merkez ilçede 2 köy yolunu açma çalışmaları, İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Kar yağışının ardından ulaşım sağlanamayan Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 7, Çaycuma ilçesinde de 7 köy yolunun açılması için ekipler tarafından çalışma yapılıyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 7, Yığılca ilçesinde de 7 köy yolunun ulaşıma açılabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Açık durumda bulunan 264 köy yolunda ise genişletme çalışmaları ile mahalle aralarının kardan temizlenmesi çalışmaları devam ediyor.