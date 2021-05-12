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Pandemide kapalı kapılar ardından dua Ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar arife günü boş kaldı Mersin'in Tarsus ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarına Ramazan Bayramı öncesinde ziyaret gerçekleştiremedi.

Pandemide kapalı kapılar ardından dua

Ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar arife günü boş kaldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarına Ramazan Bayramı öncesinde ziyaret gerçekleştiremedi.

Tüm dünyada görülen koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma kararı dolayısıyla Tarsus'ta vatandaşlara, market ve pazar alışverişi dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkamayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerinin bulunduğu mezarlıkları ziyaret edemedi. Pandemiden arife günleri vatandaşların akın ettiği mezarlıklar, bu yıl boş kaldı. Vatandaşların yokluğunu aratmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezarlıklar Amirliği ekipleri, tek tek mezarlarla ilgilendiler.

Mezarlık Amiri Yusuf Nevruz, vatandaşların yapamadığı ziyareti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla tek tek mezarlıkları ziyaret ettiklerini, bakım ve temizliğini yaptıklarını, ayrıca gün boyunca Kuran-ı Kerim okuttuklarını söyledi.

Mezarlığa gelen Erdal Ömerli adlı vatandaş içeri alınmayınca kilitli kapı arkasında duasını yaptı. Ömerli "Arife günü geldi kabir ziyaretine, pandeminden dolayı giremedik. Sağolsun Büyükşehir ekipleri mükemmel bir şekilde ilgilendiklerini gördük. Temizliği olsun, sulaması olsun. Allah kabul etsin" dedi.

Başka bir vatandaş ise, kapıdan duasını yaptığını yaptık, pandeminden dolayı kapıda ibadetlerini yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN