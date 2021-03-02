Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı
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Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı

02.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:37

İş yerlerindeki temizlik çalışmaları İşletmeci Mehmet Kodalak ile röportaj İşletmeci Tahir Sorkun ile röportaj DENİZLİ - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Denizli'de uzun süre...

İş yerlerindeki temizlik çalışmaları

İşletmeci Mehmet Kodalak ile röportaj

İşletmeci Tahir Sorkun ile röportaj DENİZLİ - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Denizli'de uzun süre kapalı olan işletmeler, sabahın erken saatlerinde açılarak temizlik çalışması yapıldı.

Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı
Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı
Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı
Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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