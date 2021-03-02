Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı

Basit bir kaza faciayla noktalandı! Kadın sürücü oracıkta can verdi

Acun'un defalarca kez uyardığı Survivor yarışmacısının sabıkalı olduğu ortaya çıktı

Pervin Buldan'ın risk haritasına yaptığı esprili yorum, sosyal medyada gündem oldu

İçişleri'nden normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili detaylar netleşti

İş yerlerindeki temizlik çalışmaları İşletmeci Mehmet Kodalak ile röportaj İşletmeci Tahir Sorkun ile röportaj DENİZLİ - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Denizli'de uzun süre...