Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı
İş yerlerindeki temizlik çalışmaları İşletmeci Mehmet Kodalak ile röportaj İşletmeci Tahir Sorkun ile röportaj DENİZLİ - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Denizli'de uzun süre...
İş yerlerindeki temizlik çalışmaları
İşletmeci Mehmet Kodalak ile röportaj
İşletmeci Tahir Sorkun ile röportaj DENİZLİ - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Denizli'de uzun süre kapalı olan işletmeler, sabahın erken saatlerinde açılarak temizlik çalışması yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu