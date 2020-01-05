Kapalı duraklara LED sistemleri kuruldu

05.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:34

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma kullanan vatandaşlar için kapalı duraklara LED aydınlatma sistemleri kuruldu.



Kapalı duraklarda aydınlatma hizmetinin LED aydınlatma sistemlerinin kurulmasıyla birlikte vatandaşlar hem daha güvenli hem de daha konforlu şartlarda araçlarını bekleyebilecekler.



Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Günışığından faydalanabilecek saatlerin az olduğu kış aylarında havanın erkenden kararması artık duraklarda problem oluşturmuyor. Vatandaşlarımızdan gelen bazı taleplerde; karanlıkta şoförlerin, durakta yolcu olduğunu fark edemediği ve yolcuların sonraki araçları beklemek zorunda kaldıkları belirtilmekte idi. Bu olumsuzluğun önüne geçilmesi ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla Kapalı Duraklarda Aydınlatma hizmetine başladık. Enerji hattı sağlamanın maliyet-fayda açısından mümkün olmadığı duraklar için de aydınlatma sağlanabilmesi amacıyla güneş enerjili aydınlatma sistemleri inceleme ve araştırma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Hizmette kalite standartlarını artırarak konforlu ulaşım sağlamak birinci önceliğimiz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA