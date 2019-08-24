Kapalı çarşıda korkutan yangın

24.08.2019 15:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ayakkabıcı dükkanında çıkan yangın çarşıda paniğe sebep oldu.



Kapalı çarşıda faaliyet gösteren bir ayakkabıcının ikinci katında bulunan koltuk bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Dumanları fark eden çalışanlar yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. İşyerinde bazı eşyalar zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA