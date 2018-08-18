Kapalı Çarşı'da bayram hareketliliği

Bayrama sayılı günler kala bayramlık alışverişi tüm hızıyla devam ediyor

BURSA - Bursa'da kurban bayramına sayılı günler kala, vatandaşlar çarşı pazara akın etti.

Bursa'da her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da Kapalı Çarşı vatandaşların akınına uğradı. Şehrin işlek caddelerine de açılan tezgahlardan alışverişini yapan vatandaşlar için esnaf ise dövizin yükselmesine rağmen indirim yapmaktan geri kalmadı. Yoğunluğun gece geç saatlere kadar açık olacak olan çarşıda daha da artması bekleniyor.

Durumdan memnun olan esnaflar, "Bugün akşam saatlerine yoğunluğumuz devam eder. Esnaf için bugün son gün. Havanın sıcak olmasından dolayı kimse dışarı çıkmak istemiyor. Ancak güneşin etkisini kaybetmesinin ardından yoğunluğun giderek artacağını düşünüyoruz. Fiyatlarımız da makul, herkes durumundan memnun" dedi.

Bayramlık alışverişi son günlere bırakan vatandaşlar ise, "Kurbanlığımızı aldık. Şimdi ise kendimize bir şeyler bakıyoruz. Umarım güzel kıyafetler bulabiliriz. Bütün aile bayramlıklarımızı düzmek istiyoruz" şeklinde konuştu.