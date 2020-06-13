Kapalı alanlarda yapılacak nikâh merasimlerinde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki nikâh... Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimlerinde mekanın sağlıklı havalandırılması için iki nikah merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak.

Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimlerinde mekanın sağlıklı havalandırılması için iki nikah merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak. - ANKARA Kaynak: İHA