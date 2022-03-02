Kapalı alanlarda maske takmak zorunlu mu? Otobüs, Metrobüs, Minibüs, Metro, Taksi ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı, kurumlara girişlerde HES kodu kontrolü yapılmayacak. Ayrıca bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil." dedi. Kapalı alanlarda maske takmak zorunlu mu? Otobüs, Metrobüs, Minibüs, Taksi ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Maskelerle ilgili merakla beklenen kararı duyuran Bakan Koca, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil" dedi.

KAPALI ALANLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Maskenin tamamen hayatımızdan çıkmadığını belirten Bakan Koca, " Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda; yani mesafe korunamıyorsa uçak, otobüs, tiyatro, sinema gibi sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz " dedi.

Bunun yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maske hayatımızdan çıktı mı? Hayatımızdan çıkmadı; ama maskeyi nerede gerekiyorsa, gerekli olan ortamda özellikle büyüklerimizi riskli olanları korumak adına yanımızda taşımak gerektiğini söylüyoruz. Kapalı alanlarla ilgili hem uçak hem otobüs hem servis gibi, sinema, tiyatro, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunludur."

AÇIK HAVADA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Açık havada maske takmanın artık zorunlu olmadığını belirten Bakan Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil" ifadelerini kullandı.

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