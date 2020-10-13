Kapalı Abiye Modellerinde Son Yılların Modası Nedir?

Abiye giyim her zaman oldukça dikkat çeken bir alan. Son yıllarda ölçülü giyim üreticileri abiye giyime oldukça yatırım yapıyorlar. Durumun böyle olmasından alıcılar oldukça memnun gözüküyor.

Bundan 10 yıl önceki tesettür giyim ile şimdiki tesettür giyim sektörünü karşılaştırdığınızda karşınıza çok ciddi farklar çıkacaktır. Özellikle abiye giyimde oldukça artan seçeneklere ile muhafazakar giyim sektörü sevenlerinin oldukça yüzü gülüyor.

KUMAŞLAR ARTIK ÇOK DAHA ÖZENLİ

Abiye giyim zaten kendi içinde oldukça dallara ayrılan bir giyim çeşidi. Ancak bu noktada en önemli ayrıntı abiyelerin kumaşı oluyor. Tafta ve saten kumaş oldukça sık tercih edilse de son yıllarda kadife ve ipek kumaşlar da oldukça dikkat çeken ve üretim aşamasında kullanılan kumaş çeşitleri olmaya başladı.

PUL PAYET Mİ SAKİN KUMAŞLAR MI?

Tamamen kişiye göre değişebilecek bir başka durum da bu kumaş seçimidir. Ancak net bir bilgi verebiliriz ki artık eski allı pullu desenli güpürlü kumaşlardan oluşan abiyeler pek de revaçta değil. Daha çok sakin işlenmiş ve belki de dantel detaylarıyla hareketlendirilmiş abiyeler özellikle gençler arasında büyük bir furya.

EŞARP SEÇİMİ NE KADAR ÖNEMLİ?

Yüzümüz insanlar bize baktıklarında gördükleri ilk alan. Eşarpta yapılan kombinlerimizde tabii ki oldukça önem taşıyor. Özellikle abiye giyimde eşarp tam bir tamamlayıcı unsur. Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli detay renk geçişi. Üzerinizdeki abiyenin rengine ve alt tonuna göre seçeceğiniz doğru bir eşarp, şıklığınıza şıklık katacaktır.