Kapaklı ve Ergene ilçelerine Sosyal Hizmet Merkezleri açılacak
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Kapaklı ve Ergene ilçelerine Sosyal Hizmet Merkezleri açılacak

Kapaklı ve Ergene ilçelerine Sosyal Hizmet Merkezleri açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Tekirdağ'ın Kapaklı ve Ergene ilçelerine Sosyal Hizmet Merkezleri açılacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Tekirdağ'ın Kapaklı ve Ergene ilçelerine Sosyal Hizmet Merkezleri açılacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek Sosyal Hizmet Merkezleri'nin Ergene ve Kapaklı hükümet konaklarında açılacağı, işlemlerin devam ettiği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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