'Kapaklı Pınar Şenliği' düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Kapaklı Pınar Şenliği" düzenlendi

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kapaklı Pınar Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kapaklı Pınar Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklara yönelik çeşitli oyunların yer aldığı şenliğe, Kapaklı Belediyesi tarafından sünnet işlemi yaptırılan 243 çocuk için kortej yürüyüşü ve eğlence düzenlendi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapaklı'da ilkleri hayata geçirdiklerini belirterek ilçelerinin adını ve geleceğini aydınlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Temmuz ayında yapmayı planladıkları şenliğin Türkiye'de yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri dolayısıyla ertelediklerini aktaran Çetin, konuşmasına şöyle devam etti:

"3 gün boyunca Kazak Gölü Festivali ile eğlendikten sonra bugün de Kapaklı Pınar Şenliğimiz ile doyasıya eğleneceğiz. Hanımlarımızın belediyemiz kurslarında elde ettiği becerilerle ortaya çıkan ürünlerin satışının yapıldığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün etkinliklerinin olduğu, canlı müzik dinletileri gibi bir dizi eğlenceyi sünnet olan evlatlarımızla yaşayalım istedik. Bunları gelecek yıl inşallah pandemisiz bir ortamda çok daha iyilerini hep beraber yaşamak istiyoruz. Kapaklımızı sadece bölgemizde değil ülkemizin gündemine getirmek için çalışıyoruz. Kapaklımızı ışıl ışıl yaparak bütün güzelliklerini, 81 ilden gelmiş olan hemşerilerimizle bir çatı altında yaşayacağız. "Değişen ve Gelişen Kapaklı" sloganımızı sadece görsel olarak değil kültürel anlamda, sosyal anlamda bir dizi etkinliklerle hayata geçireceğiz."

Şenlik kapsamında Gencer Savaş Bandosu ve bazı sanatçılarda konser verdi.

Kapaklı Pınar Şenliği düzenlendi

Kapaklı Pınar Şenliği düzenlendi

Kapaklı Pınar Şenliği düzenlendi

Kapaklı Pınar Şenliği düzenlendi

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Mehmet Topal Stefan Kuntz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Kapaklı Pınar Şenliği' düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 13:57:31. #1.17#