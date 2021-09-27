"Kapaklı Pınar Şenliği" düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kapaklı Pınar Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklara yönelik çeşitli oyunların yer aldığı şenliğe, Kapaklı Belediyesi tarafından sünnet işlemi yaptırılan 243 çocuk için kortej yürüyüşü ve eğlence düzenlendi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapaklı'da ilkleri hayata geçirdiklerini belirterek ilçelerinin adını ve geleceğini aydınlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Temmuz ayında yapmayı planladıkları şenliğin Türkiye'de yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri dolayısıyla ertelediklerini aktaran Çetin, konuşmasına şöyle devam etti:

"3 gün boyunca Kazak Gölü Festivali ile eğlendikten sonra bugün de Kapaklı Pınar Şenliğimiz ile doyasıya eğleneceğiz. Hanımlarımızın belediyemiz kurslarında elde ettiği becerilerle ortaya çıkan ürünlerin satışının yapıldığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün etkinliklerinin olduğu, canlı müzik dinletileri gibi bir dizi eğlenceyi sünnet olan evlatlarımızla yaşayalım istedik. Bunları gelecek yıl inşallah pandemisiz bir ortamda çok daha iyilerini hep beraber yaşamak istiyoruz. Kapaklımızı sadece bölgemizde değil ülkemizin gündemine getirmek için çalışıyoruz. Kapaklımızı ışıl ışıl yaparak bütün güzelliklerini, 81 ilden gelmiş olan hemşerilerimizle bir çatı altında yaşayacağız. "Değişen ve Gelişen Kapaklı" sloganımızı sadece görsel olarak değil kültürel anlamda, sosyal anlamda bir dizi etkinliklerle hayata geçireceğiz."

Şenlik kapsamında Gencer Savaş Bandosu ve bazı sanatçılarda konser verdi.