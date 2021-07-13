Kapaklı'nın içme suyu deposu yenileniyor

İçme suyu depolarının bakım onarımına büyük bir hızla devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesinde de çalışmalarına başladı.

İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir de, içme suyu deposunda yürütülen çalışmayla ilgili incelemelerde bulunarak vatandaşlara daha sağlıklı sistemler üzerinden su temin etmek için görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarının tadilatlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Akhisar'ın Kapaklı Mahallesinde de çalışmalara başlandı. Yürütülen çalışmayı İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir de depo alanında incelemelerde bulundu. Demir'e, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Recep Günay eşlik etti.

Depolar yepyeni bir yapıya kavuşuyor

İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, "İçme suyu depolarında manevra odasından dış cepheye, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alanı yeniliyoruz. Ayrıca, himaye çiti ile çevirdiğimiz depoya dışarıdan müdahale edilmesinin de önüne geçiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda çalışamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Cengiz Başkanımız insan sağlığına çok önem veriyor"

Kapaklı Muhtarı Murat Gökçe, "Çalışmadan çok memnunuz. Cengiz Başkanımız insan sağlığına çok önem veriyor. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler