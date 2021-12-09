Kapaklı Hükümet Konağı'nda "Açık Kapı" uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığının hizmetlerinden olan "Açık Kapı Projesi", Kapaklı Hükümet Konağı'nda yaşama geçirildi.

Proje kapsamında vatandaşların devlet kurumlarındaki işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi ve taleplerinin karşılanması amaçlanıyor.

Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, yaptığı açıklamada, Açık Kapı hizmeti ile vatandaşlara verilen hizmet kalitesini arttırmak istediklerini söyledi.

Kaymakam Sağır, "Açık Kapı için görevlendirdiğimiz personellerimiz Ankara'daki eğitimlerini tamamladılar ve görevlerine başladılar. Burada vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek, devlet dairelerinde işlerinin en hızlı ve en kısa sürede yapabilmeleri için destek veren bir yapı oluşturuldu." dedi.