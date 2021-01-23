Kapaklı Devlet Hastanesine geçen yıl 104 bin 400 acil hasta girişi yapıldı
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Kapaklı Devlet Hastanesine geçen yıl 104 bin 400 acil hasta girişi yapıldı

23.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:21
Kapaklı Devlet Hastanesine geçen yıl 104 bin 400 acil hasta girişi yapıldı

Kapaklı Devlet Hastanesine 2020 yılında 104 bin 400 acil hasta girişi yapıldı.

Kapaklı Devlet Hastanesine 2020 yılında 104 bin 400 acil hasta girişi yapıldı.

Kapaklı Devlet Hastanesi, 2020 yılı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl poliklinik servislerinde 23 bin hastaya hizmet verildi.

Hastanede toplam 2 bin 347 ameliyat gerçekleştirildi. 12 uzman, 8 pratisyen hekim kadrosu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden hastane, 12 bin 180 PCR testi yaptı.

Salgın sürecinde 3 bin 960 Kovid-19 hastası tedavi edilen hastanede, birinci basamak yoğun bakım hizmeti de faaliyete geçirildi.

Hastanede 2020 yılında 104 bin 400 acil hasta girişi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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