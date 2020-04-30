Kapaklı'dan kısa kısa
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Kapaklı'dan kısa kısa

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Faruk Ilgaz Caddesi'nde gerçekleştirilen yaya kaldırımı çalışmalarını inceledi.

Kapaklı'dan kısa kısa
30.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:14

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Faruk Ilgaz Caddesi'nde gerçekleştirilen yaya kaldırımı çalışmalarını inceledi.

Burada işçilere kolaylıklar dileyen ve malayla bir süre çalışan Çetin, kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1. etap beton yol yapım çalışmaları ile caddenin daha modern görünüme kavuşacağını söyledi.

Çetin, "Hizmet sevmekle başlar ve biz kentimizi seviyoruz. Daha yaşanabilir bir Kapaklı için ilk günkü heyecanımızla çalışıyoruz." dedi.

-Kapaklı Belediyesi "izolasyonlu hasta kabinleri" üretti

Kapaklı Belediyesince üretilen "izolasyonlu hasta kabinleri" Çerkezköy ve Kapaklı devlet hastanelerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla görevlerini sürdürdüklerini söyledi

Sağlık çalışanları için "izolasyonlu hasta kabinleri" ürettiklerini belirten Çetin, "Koronavirüse karşı en etkin gücümüz olan fedakar ve başımızın tacı kahraman sağlık çalışanlarımızın bu zor günlerinde yanlarındayız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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