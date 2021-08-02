Kapaklı'daki ormanlık alanlar drone ile kontrol edildi

Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanlarda drone ile denetim gerçekleştirdi.

Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanlarda drone ile denetim gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, İkizgöller Mesire Alanı bölgesinde ve ilçedeki diğer ormanlık alanlarda havadan denetim yaptı.

Kazak Gölü çevresinde ise Kapaklı Belediyesi Zabıta ile polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

Kapaklı Kaymakamlığınca, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararı kapsamında, Kazak Gölü mesire alanı göl çevresi dışında ateşli piknik yapmanın yasaklanmasına, izin verilen alanlarda ise 31 Ekim'e kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmemesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan