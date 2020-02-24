Kapaklı'da "Z kütüphane" törenle açıldı

24.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:46

Kapaklı ilçesinde Z kütüphane törenle açıldı.

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Kapaklı Anadolu Kapaklı Anadolu Lisesi'nde bulunan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Z-Kütüphanesi'ne katkıda bulunan hayırseverlere plaket takdim törenine katıldı.

Kaymakam Hamitoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kendilerini geliştirmeleri yönünde öğrencilere öğüt veren Hamitoğlu, "Hayata atıldığınızda bunun faydası olduğunu göreceksiniz. Ne kadar çok kitap okursanız hayatta o kadar önde olursunuz. En az bir hobiniz olmalı, spora ehemmiyet verin. En az bir tane enstrüman çalabilin. Bunların hepsi sizleri hayatta bir adım öne geçirecektir. Eğitimdeki sorunların en önemlilerinden biri de öğrenciler okuduklarını anlayamıyorlar. Sizler süre ile yarışıyorsunuz ama az okuyorsunuz. Ufkunuz ve bilincinizi yükseltecek eserlerin geleceğinize katkısı olacaktır. Bunun yanında her zaman spora da vakit ayırın, bunu bir alışkanlık haline getirin." diye konuştu.

-"Kapaklı'ya büyük bir kütüphane kazandırma gayreti içerisindeyim"

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise, kütüphanelerin sayısının çoğalması gerektiğine vurgu yaptı.

İlçeye büyük bir kütüphane yapmak istediklerini ifade eden Çetin, " Kapaklı'ya büyük bir kütüphane kazandırma gayreti içerisindeyim. İçerisinde kafeteryaları, okuma alanları bulunan bir yer olmasını istiyoruz. Okumaya çok önem veriyorum, sizlerin de faydalanması için elimden geleni yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu tarafından kütüphaneye katkıda bulunan Kapaklı Belediyesi adına Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sandıkçı'ya, Kapaklı Fırıncılar Derneği adına Fikri Özbay'a ve Kent AŞ adına Yusuf Ayık'a teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA