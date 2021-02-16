Kapaklı'da uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı
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Kapaklı'da uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

16.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:10
Kapaklı'da uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından Atatürk Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ticaretinden aranan ve kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira cezası bulunan A.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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