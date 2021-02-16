Kapaklı'da uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından Atatürk Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ticaretinden aranan ve kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira cezası bulunan A.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan