Kapaklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kapaklı'da 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.E.O. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adreslerde bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli aranıyor.

Kaynak: AA