Kapaklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
19.09.2020 17:51 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:54
Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kapaklı'da 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Y.E.O. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adreslerde bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli aranıyor.
Kaynak: AA