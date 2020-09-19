Kapaklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Kapaklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kapaklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
19.09.2020 17:51 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:54

Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kapaklı'da 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.E.O. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adreslerde bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli aranıyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Uğur Arslan
Uğur Arslan
AA Editörü
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